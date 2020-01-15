Малышева рассказала, при какой группе крови онкология самая «хорошая»

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Одни резус-факторы смертельно опасны, другие лечатся на раз-два.

17-летний научный эксперимент доказал взаимосвязь группы крови и разных видов опухоли.

Споры о том, существует ли связь между группами крови и риском онкологии ведётся не один десяток лет. Одно из таких исследований, на которое опирается Елена Малышева показало, что совпадения действительно есть.

I группа — риск развития рака толстой кишки;

— риск развития рака толстой кишки; II группа — риск развития рака желудка;

— риск развития рака желудка; III группа -риск развития рака поджелудочной железы;

-риск развития рака поджелудочной железы; IV группа — риск развития рака почек.

На первый взгляд, носители всех групп крови рискуют одинаково серьёзно, но популярная телеведущая считает, что это не так. Малышева рассказала, в какой ситуации онкология самая «хорошая».

«Четвёртая группа крови — это самые хорошие раки, с минимумом риска. Они легко удаляются, за ними просто следить», — высказалась о ситуации теле-врач.

Врач-онколог Виктор Строев отмечает, что Малышева преуменьшает опасность, ведь часто рак почек приводит к резекции тканей и полному удалению одной из них. В последствии такого «хорошего» рака и его успешного излечения люди остаются вынуждены всю жизнь проводить гемодиализ и становятся на группы инвалидности.

Продолжение... Ккал важнее кг: Почему спорт проигрывает диетам при похудении, рассказали эксперты На естественные нужды организм расходует в разы больше калорий, чем при тренировке. Многие учёные считают, что подход определения предрасположенности к онкологии схож на гадание по кофейной гуще. Да, антитела A и B из III–IV группы резус-факторов блокируют раковую бактерию Helicobacter pylori, но это не гарант безопасности.

«Человеческое тело сложно, а все биохимические процессы в нём до сих пор не изучены. Соответственно и предрасположенность рака в одной части Земли может не работать для жителей других стран из-за разницы в экологии, питании», — пишет Строев.