Малышева рассказала, при какой группе крови онкология самая «хорошая»

Одни резус-факторы смертельно опасны, другие лечатся на раз-два.
17-летний научный эксперимент доказал взаимосвязь группы крови и разных видов опухоли.
Споры о том, существует ли связь между группами крови и риском онкологии ведётся не один десяток лет. Одно из таких исследований, на которое опирается Елена Малышева показало, что совпадения действительно есть.
- I группа — риск развития рака толстой кишки;
- II группа — риск развития рака желудка;
- III группа -риск развития рака поджелудочной железы;
- IV группа — риск развития рака почек.
На первый взгляд, носители всех групп крови рискуют одинаково серьёзно, но популярная телеведущая считает, что это не так. Малышева рассказала, в какой ситуации онкология самая «хорошая».
Врач-онколог Виктор Строев отмечает, что Малышева преуменьшает опасность, ведь часто рак почек приводит к резекции тканей и полному удалению одной из них. В последствии такого «хорошего» рака и его успешного излечения люди остаются вынуждены всю жизнь проводить гемодиализ и становятся на группы инвалидности.
Многие учёные считают, что подход определения предрасположенности к онкологии схож на гадание по кофейной гуще. Да, антитела A и B из III–IV группы резус-факторов блокируют раковую бактерию Helicobacter pylori, но это не гарант безопасности.