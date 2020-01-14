В столице решают проблемы без скальпеля, а в регионах — всех под нож.
Мировая практика и московские медики начали активно применять революционный метод уничтожения опухоли простаты. Но когда придёт «прогресс» в глубинку, медиа-врач не рассказала.
В Москве провели уникальную процедуру, в которой вместо скальпеля используется ультразвук. Пациенту удаляют раковые образования в простате без надрезов и рисков, связанных с операцией. Доктор Малышева рассказала, что пациенту была проведена операция без разрезов, а главное, без удаления простаты, сохраняя все функций. При такой процедуре не нужны обезболивающие, а выписывают больного на 7-й день. Малышева отметила, что в Америке после процедуры пациента отпускают домой уже в тот же день.
Доктор медицинский наук Константин Колонтарёв добавил, что такой метод позволяет контролировать заболевание на протяжении всей жизни и обеспечивает выживаемость без ухудшения потенции.
Такое удаление опухоли без скальпеля показано на начальных стадиях болезни и проводится столичными врачами. Малышева представила лечение рака простаты без операции, но только для москвичей. Жители же дальних регионов будут ложиться на операционный стол по настоянию провинциальных врачей. А для прогрессивных решений нужно искать возможность и финансы на поездку в столицу.