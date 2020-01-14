Малышева представила лечение рака простаты без операции, но только для москвичей

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В столице решают проблемы без скальпеля, а в регионах — всех под нож.

Мировая практика и московские медики начали активно применять революционный метод уничтожения опухоли простаты. Но когда придёт «прогресс» в глубинку, медиа-врач не рассказала.

В Москве провели уникальную процедуру, в которой вместо скальпеля используется ультразвук. Пациенту удаляют раковые образования в простате без надрезов и рисков, связанных с операцией. Доктор Малышева рассказала, что пациенту была проведена операция без разрезов, а главное, без удаления простаты, сохраняя все функций. При такой процедуре не нужны обезболивающие, а выписывают больного на 7-й день. Малышева отметила, что в Америке после процедуры пациента отпускают домой уже в тот же день.

«Огромный плюс этого метода в том, что человека не разрезали, ничего инвазивно не делали. Но самое главное, он теперь наблюдается, проходят годы и если появляется ещё маленькая опухоль, точно также лёг, эту опухоль сожгли ультразвуком и его опускают домой. Это позволяет рак без хирургии сделать болезнью, которая просто лечится».

Доктор медицинский наук Константин Колонтарёв добавил, что такой метод позволяет контролировать заболевание на протяжении всей жизни и обеспечивает выживаемость без ухудшения потенции.