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90% фанатов чая подверглись заболеваниям мочевого пузыря, у 5% обнаружили рак.

Большинство его пьют при стрессе или проблемах с сосудами. Вылечив одну болячку, россияне подхватывают другую.

Учёные РАН в 2018 году изучили состав каркаде и заявили о большей пользе, чем вреде. Московский кардиохирург Максим Коваленко опроверг это. В составе были найдены канцерогены. Именно они приводят к дальнейшему развитию рака поджелудочной железы. Чтобы в этом убедиться, проведено исследование с участием 40 женщин и мужчин. Они пили чай каждый день на протяжении года.

Результат оказался следующим: поражение мочевого пузыря найдено у 90% респондентов. Регулярное употребление канцерогенов приводило к раку в 5% случаев. Врачи признались, что есть одна главная ошибка, из-за которой каркаде опасен для здоровья – процедура заваривания. Многие нагревают воду до 100 градусов и потом заливают ей лепестки Суданской розы. Но при тепловом ударе происходит как раз выделение канцерогенов из чая.

«Все 80 человек в ходе исследования признались, что кипятили воду перед завариванием», - подытожил врач Коваленко.

Рекомендуется доводить лишь до 80 градусов и потом лишь заваривать, чтобы не навредить организму. Вместо лекарств от гипертонии или стрессов пить не стоит, иначе можно усугубить ситуацию. Поэтому следует предварительно консультироваться с врачом.