Диетологи назвали лучшую замену подорожавшему чёрному хлебу

Вчера, 22:42

Хлеб — не панацея, и существует минимум 3 более полезных и дешёвых аналога.

В 2020 году чёрный хлеб подорожает, и отдавать состояние будет невозможно. Диетологи обнаружили полезную и очень дешёвую альтернативу.

Обычный белый или чёрный хлеб далеко не так полезен, как принято считать. Белый обработанный хлеб практически полностью лишён всех питательных веществ, и содержит в себе только быстрые углеводы, которые становятся причиной ожирения. Чёрный хлеб имеет те же свойства, только при этом гораздо больше сахара, который влияет на фигуру, а также способен спровоцировать развитие диабета.

На фоне подорожания этого продукта эксперты выделили 3 альтернативы, которые не только дешевле, но и гораздо полезнее чёрного хлеба. Хлебцы - номер один, причём только приготовленные из грубой муки. В 10 г этого продукта в несколько раз больше клетчатки, чем в 25 г обычного хлеба, что позволяет наесться меньшей порцией и дольше оставаться сытым.

Нельзя забывать о лаваше, который все ошибочно ассоциируют только с фастфудом. Обычный лаваш, приготовленный по традиционному рецепту, и не имеющий каких-либо вкусовых добавок (по типу «лаваш с сыром»), благодаря отсутствию дрожжей в составе гораздо безопаснее и лучше подходит для пищеварительной системы человека.

Заменить хлеб можно и пастой из твёрдых сортов пшеницы. Такая цельнозерновая паста является отличным источником сложных углеводов и клетчатки, что позволяет, как и в случае с хлебцами, насыщать организм быстрее и гораздо меньшими порциями, а также не чувствовать голод долгое время. Если же сейчас цена на буханку около 40-60 рублей, то через пару месяцев она может достигнуть 80 из-за плохого урожая. Поэтому нужна замена срочно.

Диетологи утверждают, что такие изменения на повседневном столе положительно отразятся на здоровье всей семьи. Перемены можно почувствовать уже на первый день, а небольшая цена не будет отталкивающим фактором при выборе выпечки к основному блюду.