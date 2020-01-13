Доктор Мясников назвал главные ошибки в лечении пенсионеров

Знакомые всем таблетки приводят к инсультам и ускоряют смерть.
К старости у людей насчитывают десятки болезней. По одиночке их медикаментозное лечение безвредно, но совмещение лекарств крайне опасно.
Лечение пенсионеров требует повышенного внимания — врачи часто не смотрят на историю болезней и прописывают лекарства, не сочетающиеся с употребляемыми. К этой куче таблеток добавляются «лекарства которые помогли соседке» и прописанные себе самостоятельно травяные чаи, отмечает доктор Мясников.
Главные ошибки в неконтролируемом лечении пенсионеров известный врач-телеведущий назвал в эфире телепрограммы «О самом главном».
Седативные — вызывают переломы и заторможенность. Даже простые успокоительные типа Корвалола и Валокордина способны замедлить реакцию пенсионеров и привести к серьёзным падения и травмам. Кровоизлияния в мозг и переломы полученные при этом существенно сокращают жизнь.
Снотворные — приводят к заторможенности и дезориентации. При частом приёме пенсионеры больше не могут заснуть без лекарств, что также чревато для работы мозга и биологических часов.
Понижающие давление — потери сознания, инсульты. Нифедипин и другие таблетки под язык резко сбрасывают высокое давление до низкого, чем повышают риск смертности. Мясников запрещает их приём даже при отличном здоровье.
Нестероидные противовоспалительные — открывают язвы, приводят к почечной и сердечной недостаточности. Наиболее известны у россиян в виде Индометацина, Кетанова и Диклофенака.
Спазмолитики — Дротаверин и Тримебутин вызывают головокружения, резкие падения давления и проблемы с желудком у стариков.
Мясников призывает россиян следить за лечением пенсионеров и запрещать им самостоятельное лечение.