Доктор Мясников назвал главные ошибки в лечении пенсионеров

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Знакомые всем таблетки приводят к инсультам и ускоряют смерть.

К старости у людей насчитывают десятки болезней. По одиночке их медикаментозное лечение безвредно, но совмещение лекарств крайне опасно.

Лечение пенсионеров требует повышенного внимания — врачи часто не смотрят на историю болезней и прописывают лекарства, не сочетающиеся с употребляемыми. К этой куче таблеток добавляются «лекарства которые помогли соседке» и прописанные себе самостоятельно травяные чаи, отмечает доктор Мясников.

Главные ошибки в неконтролируемом лечении пенсионеров известный врач-телеведущий назвал в эфире телепрограммы «О самом главном».

Седативные — вызывают переломы и заторможенность. Даже простые успокоительные типа Корвалола и Валокордина способны замедлить реакцию пенсионеров и привести к серьёзным падения и травмам. Кровоизлияния в мозг и переломы полученные при этом существенно сокращают жизнь.

Снотворные — приводят к заторможенности и дезориентации. При частом приёме пенсионеры больше не могут заснуть без лекарств, что также чревато для работы мозга и биологических часов.

Понижающие давление — потери сознания, инсульты. Нифедипин и другие таблетки под язык резко сбрасывают высокое давление до низкого, чем повышают риск смертности. Мясников запрещает их приём даже при отличном здоровье.

Нестероидные противовоспалительные — открывают язвы, приводят к почечной и сердечной недостаточности. Продолжение... Грипп 2020: Стало известно, когда ждать первые вспышки заболеваемости в России Вспышки заболевания на сегодня зарегистрированы уже в 23 регионах России. Наиболее известны у россиян в виде Индометацина, Кетанова и Диклофенака.

Спазмолитики — Дротаверин и Тримебутин вызывают головокружения, резкие падения давления и проблемы с желудком у стариков.

Мясников призывает россиян следить за лечением пенсионеров и запрещать им самостоятельное лечение.