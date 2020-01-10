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Болезнь сосудов протекает бессимптомно.

«Белые убийцы» здоровья сердца — это соль и сахар. Эти ингредиенты повышают «плохой холестерин» и способствуют образованию тромбов.

Психолог Алексей Знаков рассказывает, что быть сладкоежкой — значит иметь зависимость от сахара. То же самое можно сказать о любителях солёной еды. Избыток этих усилителей вкуса сказываются на здоровье сердца и сосудов. Их добавляют почти в каждое блюдо, поэтому опасность подстерегает на каждом шагу. Врач назвал 5 повседневных продуктов, вызывающих инфаркт:

1. Кондитерские изделия содержат в себе огромное количество сахара, подсластителей, усилителей вкуса и большое количество транс-жиров. Эти компоненты забивают сосуды, и способствую образованию холестериновых бляшек.

2. Фаст-фуд и особенно бургеры — это двойное сочетание главных вредителей сосудов. Речь идёт о насыщенных жирах и простых углеводах, которые диетологи категорически не советуют сочетать.

3. Еда с сильной прожаркой и блюда, приготовленные во фритюре, образуют вкусную, но очень вредную «хрустящую корочку». Врачи предупреждают, что это одна из самых вредных частей жареной пищи, так как в ней содержится огромное число канцерогенов. Они провоцируют скачки сахара в крови и резкое повышение холестерина.

4. Маргарин — транс-жиры, которые засоряют сосуды «плохим» холестерином. Этот продукт содержится во многих молочных продуктах, за счёт которого производитель удешевляет продукцию. Также маргарин есть в большинстве магазинной выпечки, поэтому диетологи рекомендуют более внимательно изучать, указанный на упаковке, состав.

5. Колбасные изделия — это большое скопление транс-жиров из переработанного мяса и много соли. Врачи предупреждают, что употребление большого количества соли провоцирует повышение давления и тем самым вероятность образования тромбов. Алексей Знаков отмечает, что всего в нескольких кусочках копчёной ветчины содержится суточная норма соли.

О проблемах с сердцем подсказывает сам организм, но всё начинается с сосудов. Появление «холестериновых бляшек» протекает без симптомов, а это первые шаги к инфаркту и инсульту. Чтобы не засорять сосуды, нужно исключать из рациона продукты, провоцирующие развитие тромбов.