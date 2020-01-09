Учёные доказали влияние глобального потепления на гипертонию

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Увеличение температуры на 3 градуса повышает смертность на 86 000 человек в год, по данным ВОЗ.

Метеочувствительные люди были взяты для исследований. Результаты показали, что с ростом температуры в мире — увеличиваются случаи инфарктов, инсультов, гипертонического криза.

Глобальное потепление приводит к тому, что увеличивается частота периодов аномальной жары, количество и сила циклонов, случаев резкой смены погодных условий. Частые и внезапные подвижки воздушных масс приводят к постоянному колебанию уровня давления и показателей влажности. А всё это влияет на давление внутри тела. У здорового человека этот процесс регулируется автоматически и проходит незаметно. За это отвечают барорецепторы — нервные окончания на концах кровеносных сосудов, которые улавливают изменения внешние и приспосабливают к ним давление внутреннее.

А вот у пожилых, больных и ослабленных людей чувствительность рецепторов снижена и часто нарушена проходимость сосудов. Из-за атеросклероза или утраты стенками сосудов эластичности. Это влияет на появление неприятной симптоматики — мигреням, слабости, тошноте, головокружению, ломоте в костях и мышцах, скачкам давления, болям в сердце и прочему. Особенно тяжело приходится в такое время гипертоникам.

Учёные из Межправительственной исследовательской группы по изменению климата проанализировали статистику смертности. Она убедительно доказывает, что в периоды погодных аномалий количество летальных исходов в группах риска намного выше обычной. А, с нарастанием климатических изменений, количество сердечно-сосудистых патологий и риск тяжёлого течения болезней будет только увеличиваться.