Детский врач Комаровский призвал морить голодом ребёнка

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Именно так, по мнению врача, стоит бороться с пищевой аллергией.

Евгений Комаровский испугал многих родителей, когда рассказал свой метод лечения и профилактики пищевой аллергии у детей. Так, лучше всего справиться с ней поможет голодный желудок, считает врач.

Многих родителей ставит в тупик вопрос о пищевой аллергии у детей. Чтобы предотвратить спекуляции на таком важном вопросе, самый главный педиатр телевидения Евгений Комаровский рассказал о своём взгляде на решение проблемы.

Врач считает, что лучшим решением является голодание. «Голодный ребёнок не имеет аллергическую реакцию на продукты», — сообщил врач. Всё дело в причинах возникновения этой самой аллергии, самыми популярными их которых является переедание и недостаток ферментов. Обе они приводят к тому, что весь съеденный белок не может расщепиться, из-за чего и начинается приступ аллергии. У взрослых такой проблемы не наблюдается из-за развитой иммунной системы, которая быстро подавляет все признаки, а вот дети этим похвастаться не могут. Именно поэтому лучше всего заставить ребёнка выпрашивать еду, когда он существенно проголодался. Врач считает, что в этом случае в его организме будет достаточно ферментом для успешного переваривая всей пищи, главное контролировать размер порции.

Отдельно врач отметил, что относится такой подход только к здоровым детям без проблем с пищеварением и лишним весом. Также Евгений Олегович посоветовал все новые продукты давать исключительно голодному ребёнку, чтобы избежать внезапного приступа аллергии.

Мамы сильно удивились такому совету, а некоторые и разозлились. У многих дети не едят много, да и еда нормальная, никакой экзотики, но сразу же проявляются признаки аллергии. Из-за этого они недоумевают, ведь всё как сказал доктор — дети голодные, без лишнего веса, нормальная еда, но эффекта выздоровления нет. Потому вся эта ситуация разочаровала многих, уже бывших поклонниц, ведь известный доктор никак не помог им в такой серьёзной ситуации.