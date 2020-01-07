Малышева рассказала про особенность смерти онколога Павленко

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Фатальная предрасположенность к опухоли передалась доктору от отца.

Рак не передаётся людьми — это научно доказано. Но при этом, существует вероятность получения мутаций и вирусов, повышающих риск развития болезненных клеток.

У хирурга-онколога Андрея Павленко была III степень рака желудка — такая же болезнь убила его отца. Согласно статистике, в 10% случаев повторная онкология в семье проявляется именно в желудке. «Благоприятными» носителями мутаций чаще всего становятся мужчины со второй группой крови. Также передаче рака способствуют вирус Эпштейна, ВПЧ, ВИЧ, гепатит B и C, а также бактерия Helicobacter pylori, ответственная за развитие рака желудка.

Теорию наследственной болезни у Павленко также подтвердила Елена Малышева. Телеведущая рассказала про особенность смерти онколога в своём Instagram.

Официальный аккаунт Малышевой в соцсети

В комментариях под сообщением телеведущей появилось много вопросов по типу: «Что такое генетический рак?» и «Можно ли спастись от опухоли, если родственники умерли от неё?».

Официальная медицина отмечает, что профилактика наследственного рака может помочь предотвратить развитие опухоли. Для этого следует правильно питаться, отказаться от вредных привычек, ежегодно проводить полный медицинский осмотр и сдавать кровь на онкомаркеры. Даже бактерия активатор рака желудка Helicobacter pylori и та лечится при помощи антибиотиков.

Вот что говорил о причинах своей болезни сам онколог Павленко: «Моя форма рака выпадает из общей статистики, её почти невозможно диагностировать на ранней стадии — разрастание опухолевых клеток произошло в глубоком базальном слою желудка. У меня был рваный график, при котором сложно питаться правильно. Открылась язва и пришлось сделать анализы и болезнь проявила себя».