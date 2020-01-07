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Для лечения чад нужно использовать только детские средства.

Парацетамол и анальгин должны входить в состав суспензий, сиропов, капель и свечей. Давать малышу их в чистом виде в таблетках — это преступление против детей.

Доктор Комаровский раскрыл правду о детских лекарствах в своём блоге. Он заявил, что давать детям до 3-х лет таблетки для взрослых, даже если разделить её на 4 части, или младенцу всунуть в рот соску, смоченную в перетертую в порошок таблетку — это непозволительно для родителей и даже недостойно человека, живущего в 21 веке.

«Для лечения детей следует использовать только детские лекарственные формы!»

Адаптированные для малышей лекарства, в виде сиропов, суспензий, свечей, капель, порошков и капсул, созданы специально для удобства и безопасности детей до трёхлетнего возраста.

Комаровский объяснил, в чём специфика детской формы лекарств:

1. Предназначенные для малышей средства не должны выглядеть ярко и «маняще», в виде конфет и леденцов.

2. Свечи для детей до года имеют форму и размер, а также безопасную дозу действующего вещества, соответствующие возрасту.

3. Лекарства для детей до года выпускаются стерильными и не должны иметь в составе дополнительные вещества для вкуса или окраса, чтобы не вызвать аллергию.

4. Что касается упаковки, они должны иметь специальную дополнительную защиту от раскрытия, чтобы ребёнок не смог самостоятельно открыть блистер или бутылочку.

5. К растворам, суспензиям и сиропам производитель обязан добавлять специальные дозаторы — мерный стаканчик, ложка или пипетка.

Лекарственные формы для детей — это, в первую очередь, безопасное лечение малыша. Они адаптированы специально для удобного использования, а в состав входит соответствующая весовой или возрастной категории, доза действующее вещество. Это мера предосторожности от передозировки у малыша.