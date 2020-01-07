Врачи назвали первые симптомы рака молочной железы

Вчера, 21:26

Рак груди чаще появляется у женщин за 30, и смертельный недуг начинается с простого уплотнения.

Если вовремя не определить, то в лучшем случае удалят грудь, либо наступит летальный исход. Ежегодно от рака груди в мире умирают 400 тысяч женщин.

Для своевременной диагностики рака груди достаточно знать признаки болезни. Врач-гинеколог Виктория Шаповал назвала первые симптомы, на которые следует обратить внимание:

уплотнения в железе, которые прощупываются при пальцевом обследовании;

розоватые или фиолетовые пятна на груди;

чешуйки у сосков, которые оставляют язвочки;

изменение формы груди, отёчность;

увеличение подмышечных лимфоузлов;

отёчность одной руки.

Чтобы провести пальцевое обследование желёз, нужно лечь на спину и положить правую руку под голову. Левой рукой плоскими пальцами пропальпировать правую молочную железу. Затем проделать то же самое с левой железой. Если под пальцами чувствуются шарики или комочки, есть хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, нужно немедленно обратиться к врачу.

Нужно помнить, что рак груди молодеет, и сейчас в группу риска входят женщины от 30 лет. Поэтому нужно посещать гинеколога раз в полгода.