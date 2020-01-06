Врач призвал россиян в возрасте за 50 отказаться от хлеба

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Сахарным диабетом болен каждый 10-й житель развитых стран.

Самый популярный хлеб — кирпичик, пекут из рафинированной муки, которая провоцирует резкий скачок инсулина в крови.

Врач-эндокринолог Сергей Зорин рассказал, что диета занимает главное место в профилактике инсулинозависимости. Дело в том, что 80% больных диабетом имеют избыточный вес. Это делает ожирение 2-м по значимости, после наследственности, фактором риска. Для всех, потому что диабет не различает пола и угрожает каждому, кто старше 50 лет. Но, даже уже имея диагноз, можно значительно улучшить качество жизни и свести к минимуму проявления болезни, если изменить образ жизни.

Первейшим условием успешной борьбы с диабетом является сокращение до минимума потребления простых углеводов. Очень быстро осваиваясь, они подвергают перегрузке поджелудочную железу, которая вырабатывает инсулин. Недостаток инсулина приводит к повышенному содержанию глюкозы в крови, что нарушает все виды обменных процессов: белковый, жировой, углеводный, водно-солевой, минеральный.

Со временем это приводит к изменению работы всех органов и систем, включая сердечно-сосудистую.

Доктор призвал россиян отказаться от выпечки из белой муки высшего сорта и снизить потребление сахара. Это поможет стабилизировать количество сахара в крови. Вот некоторые преимущества, которые это даст: