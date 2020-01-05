Врач: Пристрастие к сырой картошке может быть вызвано нехваткой витаминов

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В детстве многие пробуют картофель пока мама готовит, и этому нашли научное объяснение.

Сейчас никого не удивить веганством или сыроедением, и многие считают их обычными видами диеты. Терапевт Геннадий Величко предупредил людей, что их пристрастие может быть реакцией организма на дефицит определённых веществ.

Любовь к разным типам еды может быть обусловлена не столько желанием самого человека, сколько его организма. Влияет на это чаще всего недостаток определённых витаминов и питательных веществ, которые организм пытается заполнить всеми силами. Киевский терапевт Геннадий Величко рассказал, чем может быть вызвано пристрастие к сырой картошке или моркови.

По мнению врача, организм может просить растительной пищи при нехватке пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудка и вывода переработанной пищи. Из-за этого человек на подсознательном уровне может перейти к употреблению свежих овощных салатов, особенно с капустными листами и свеклой, и вообще внезапно удариться в вегетарианство.

На смену рациона также влияют дефицит витамина С, калия и магния, различных аминокислот, того же крахмала. Но чаще всего, за внезапную любовь к сыроедению ответственен недостаток витамина В9, или фолиевая кислота. Это вещество задействовано во многих жизненно важных процессах в организме, таких как рост клеток, участие в работе мозга и нервной системы, помощь в производстве красных кровяных телец. В9 в организме нарасхват, потому его дефицит начинает остро ощущаться практически сразу, что и заставляет человека подсознательно искать источники его пополнения, которыми и являются, к примеру, зелёные овощи, морковь, орехи, нут, дыня.

Геннадий Величко утверждает, что людям, у которых ребёнок периодически подтачивает сырые овощи, не стоит паниковать. Дефицит проявляется в форме резкого и полного перехода человека на другой тип питания, а пристрастие ребёнка к картофелю или моркови чаще всего обусловлено интересом. Однако, регулярные проявления сыроедческих наклонностей и желание употреблять только сырую пищу уже является поводом задуматься и посетить врача, считает терапевт.