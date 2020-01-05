Врачи раскритиковали метод Малахова о голодании для долголетия

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Голод нарушает обменные процессы.

Раскрученный метод достичь долголетия приводит к куче проблем со здоровьем. Но известный врач говорит об обратном. Так ли это?

У каждого человека бывают дни, когда не хочется кушать и за целый день кроме чая и кофе ничего не лезет в рот. Но после этого нападает жор, потому что организм пополняет запас недополученного. Доктор Геннадий Малахов утверждает, что голодать полезно для здоровья, и оно продлевает годы жизни.

«Если вы чётко создадите себе установку, что вы голодаете для чего-то, то наша природа не будет пугаться, и не будет отвечать жором после голода,— заявляет врач, — это зависит от настройки сознания».

Диетологи с врачами-лечебниками провели исследования последствий голодания и раскритиковали этот метод Малахова для долголетия.

Голодание — это стресс для организма. При этом идёт сбой в работе органов и систем. Из-за отсутствия еды страдает желудок. Желудочный сок разъедает слизистую и может привести к гастриту и язве. Нарушается микрофлора кишечника, что приводит к дисбактериозу. Сердце и сосуды тоже испытывают голод из-за недостатка полезных веществ. Голод нарушает обменные процессы и приводит к ожирению. Кроме этого ухудшается психоэмоциональный фон. Появляется раздражительность, агрессия.

Все эти последствия голодания подрывают здоровье. А систематическая практика отказа от еды приводит к язве желудка, инфаркту, психозу и гормональному сбою. Это никак не продлит годы жизни, а наоборот сократит их.