Терапевт назвал 5 упражнений против сколиоза

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Проблемы с позвоночником легче предупредить, чем лечить, считает врач.

Сейчас много людей страдают от проблем со спиной: от простой усталости до остеохондроза. Мануальный терапевт Александр Сафранов считает, что достаточно потратить полчаса в день, чтобы избежать множества неудобств.

Подъём таза. Нужно лечь у стены или любой возвышенности, поставить на неё ноги и упереться всей стопой. После этого необходимо без помощи рук поднять таз на максимально возможную высоту, зафиксировать пиковое положение на несколько секунд, и опуститься. За подход нужно выполнять 15-20 повторений.

Для следующего упражнения необходимо встать на колени и упереться прямыми руками в пол. Нужно опуститься и вытянуть туловище вперёд, как при отжимании, после чего откинуться назад на согнутые ноги и выровняться в пояснице, руки при этом прямые.

Третье упражнение — складывание. Нужно лечь на ровную поверхность, после чего подтянуть согнутые в коленях ноги и обнять их, подняв верхнюю часть туловища. Со стороны выглядит как поза эмбриона. Выполнять нужно 20 повторений за раз.

Упражнение для межлопаточной области. Нужно прислониться к стене, немного увести вперёд ноги, поднять руки на ширине плеч и развести в стороны. После руки согнуть под прямым углом и оттолкнуться от стены локтями. Главное делать выдох во время толчка. 15 повторений за подход достаточно.

Для последнего упражнения нужно лечь и поднять ноги под прямым углом. Также нужно поднять и руки, после чего потянуться верхней частью туловища к ногам. В напряжённом положении нужно замереть на 10 секунд, после чего опустить конечности и отдохнуть те же 10 секунд. После всё повторить. Выполнять нужно 5 раз за подход.

Александр Сафранов утверждает, что эти упражнения помогут предупредить большинство проблем с позвоночником, и советует выполнять хотя бы одни подход каждого упражнения в день. Если при выполнении упражнений чувствуется нарастающая боль, то не стоит себе пересиливать, а сразу же обратиться к врачу за консультацией.