Доктор Мясников назвал главные медицинские заблуждения

Врачи ошибаются насчёт нормы давления и приёма антибиотиков при ангине.
Многие якобы полезные процедуры на деле только вредят россиянам, а медицинские мифы пополняются каждый день.
Наука не стоит на месте и то, что считалось неопровержимым резко оказывается в списке ошибок. Медицинские заблуждения несут в себе особую опасность, ведь они вредят людям, продолжающим верить в то, что давление 120/80 — это норма.
Недавно выяснилось, что для некоторых женщин вполне нормально пониженное давление с показателями 90/60, а привычный стандарт для них является признаком гипертонии. При этом, для мужчин норма осталась прежней.
Также главные медицинские заблуждения касаются и лечения аппендицита — вместо обязательной операции не осложнённое воспаление вполне допустимо лечить антибиотиками, с разрешения врача. А при ангине наоборот — не обязательно проходить полный курс лечения опасными для здоровья лекарствами, хватит и пары дней на них.
За последние годы выяснилось, что не каждый рак простаты нужно лечить, а маммография до 50 лет часто даёт ложно-положительные результаты. Все заблуждения доктор Мясников попросту не успевает озвучить, а потому призывает людей интересоваться важными для них вопросами у врачей и в Сети.