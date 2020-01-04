Доктор Мясников назвал главные медицинские заблуждения

Сегодня, 16:30

Врачи ошибаются насчёт нормы давления и приёма антибиотиков при ангине.

Многие якобы полезные процедуры на деле только вредят россиянам, а медицинские мифы пополняются каждый день.

Наука не стоит на месте и то, что считалось неопровержимым резко оказывается в списке ошибок. Медицинские заблуждения несут в себе особую опасность, ведь они вредят людям, продолжающим верить в то, что давление 120/80 — это норма.

Недавно выяснилось, что для некоторых женщин вполне нормально пониженное давление с показателями 90/60, а привычный стандарт для них является признаком гипертонии. При этом, для мужчин норма осталась прежней.

Также главные медицинские заблуждения касаются и лечения аппендицита — вместо обязательной операции не осложнённое воспаление вполне допустимо лечить антибиотиками, с разрешения врача. А при ангине наоборот — не обязательно проходить полный курс лечения опасными для здоровья лекарствами, хватит и пары дней на них.

Также Мясников назвал ошибки связанные с диетическим питанием: «Можно жарить продукты на сливочном масле, а яичные желтки больше не вредны официально, хотя теперь спорят об их допустимом количестве. Молоко не обязательно пить только обезжиренным, красное мясо не вредит сердцу, а Омега-3 не такое уж и безвредное для людей вещество. Всё должно быть в меру и тогда проблем не будет, ведь даже завтрак на сложных углеводах подвергается сомнениям».

За последние годы выяснилось, что не каждый рак простаты нужно лечить, а маммография до 50 лет часто даёт ложно-положительные результаты. Все заблуждения доктор Мясников попросту не успевает озвучить, а потому призывает людей интересоваться важными для них вопросами у врачей и в Сети.