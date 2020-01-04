«Температура 34,7 - это норма»: Доктор Комаровский напугал «яжматерей» своим заявлением

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Выход за рамки в 36,6 нормален.

Если ребёнок чувствует себя нормально, но ртутный столбец выходит за норму — стоит отключить панику. Сперва важно провериться другим термометром и перестать лечить ребёнка без надобности, считает телеведущий.

Известный педиатр Комаровский заявил, что нормой температуры для детей является не только рекомендуемая врачами отметка в 36,6. Оказалось, что для детей вполне нормальна температура в 34,7 — 37,2 градусов.

Эти рекомендации вызвал бурю негодования и напугал «яжматерей» в Сети.

«Не ну как, я не буду лечить малышку при 37 градусах. Растирки на уксусе там, порошки-таблетки, чтоб здоровая росла. Отписываюсь от Комаровского, не ожидала такой глупости от него», — один из самых ярких комментариев в Инстаграм.

Хоть Комаровский в ролике сперва и напугал своим заявлением, всё же потом он сразу объяснил, что норма колеблется в зависимости от типа градусника и места измерения температуры.

«Любой термометр должен показывать правильную температуру. А вот норма отличается. Для людей и детей температура 34,7 — 37,2 — это норма для измерения подмышкой. Среднее близко к 36,6, но и 35,3 не повод сходить сума», рассказал доктор Комаровский.

Для измерения ректальной температуры нормальными будут цифры от 36 до 38 градусов. А вот для рта нормальна 36,5 — 37,5.