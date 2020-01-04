«Температура 34,7 - это норма»: Доктор Комаровский напугал «яжматерей» своим заявлением

Выход за рамки в 36,6 нормален.
Если ребёнок чувствует себя нормально, но ртутный столбец выходит за норму — стоит отключить панику. Сперва важно провериться другим термометром и перестать лечить ребёнка без надобности, считает телеведущий.
Известный педиатр Комаровский заявил, что нормой температуры для детей является не только рекомендуемая врачами отметка в 36,6. Оказалось, что для детей вполне нормальна температура в 34,7 — 37,2 градусов.
Эти рекомендации вызвал бурю негодования и напугал «яжматерей» в Сети.
Хоть Комаровский в ролике сперва и напугал своим заявлением, всё же потом он сразу объяснил, что норма колеблется в зависимости от типа градусника и места измерения температуры.
Для измерения ректальной температуры нормальными будут цифры от 36 до 38 градусов. А вот для рта нормальна 36,5 — 37,5.
Важна не сама температура, а то, как она изменяется. Если ребенок побегал не стоит ему градусник совать подмышку — не будет там 36,6 и не стоит сразу мазать горло и пичкать таблетками. Следует проследить динамику температуры и поинтересоваться самочувствием — если ребёнку будет плохо, тогда и следует беспокоится, — заключил телеведущий.