Популярный метод борьбы с запахом в подмышках приведёт к операции

31-12-2019, 00:02

При стойком зловонии нужно обратиться к эндокринологу.

Потеют абсолютно все люди. Но не у всех пот имеет неприятный запах.

Зловонный запах пота приносит громадный дискомфорт. Нет ничего хуже, чем чувствовать пренебрежение общением из-за запаха. Для избавления от амбре прибегают к самым различным методам. Одним из самых популярных методов является нанесение обычной пищевой соды в зону подмышек. Якобы это самое эффективное и недорогое средство. Действительно запах пропадает. Но почему и к чему приведёт такое дезодорирование, никто не задумывается. Этот метод однозначно приведёт к операции.

Пот выходит через потовыводящие протоки. Если нанести соду на кожу в подмышках, то кристаллики соды закупорят пути выведения пота. Запах исчезнет, потому что не будет выделений. Но потовой жидкости куда-то нужно деваться. Потоотделение в организме не прекращается. Эта жидкость скапливается в протоках и начинается воспалительный процесс. Это заболевание называется гидраденит. Воспаление протока заканчивается гнойным содержимым и операцией. От запаха пота избавились, но пришли к операции.

Самое лучшее средство от запаха пота – это вода с мылом, чистая одежда и отказ от спиртного. Если же присутствует стойкий зловонный запах, то нужно обратиться к эндокринологу. Возможно гормональные нарушения вызвали эту проблему.