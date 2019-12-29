Доктор Мясников назвал самые дурацкие травмы в новогоднюю ночь

29-12-2019, 11:58

В операционную может привести не только несчастный случай, но и пьяный угар.

Мясников рассказал, как однажды к ним в операционную привезли пациента на реимплантацию. Три брата сели играть в карты, «приняли на грудь». А когда кончились деньги, поставили на палец. И, с пьяну, проигравший отхватил себе мизинец со словами: «Мужик сказал — мужик сделал». В результате из-за дурацкой выходки — «4 часа работы микрохирургической бригады под микроскопом, нерв к нерву, сосудик к сосуду».

Не приходится отдыхать и офтальмологам. У них случаются пациенты с травмами глаз, полученными во время открывания шампанского, когда пробка летит не туда. А через пару дней после праздника начинают поступать люди с пересохшей и воспалённой слизистой глаз. Выпив лишнего, они засыпают с открытыми глазами. Многие травмируют слизистую хвоей, когда спешат достать из-под ёлочки подарок. А однажды, всю семью госпитализировали с ожогом слизистой. Их комната была так напичкана гирляндами и прочим, что глаза не выдержали. Это и вошло в список самых дурацких травм на новогодних гуляниях.

Не на последнем месте — вывих лодыжки, совмещенный с сотрясением головного мозга. Это типично женская «корпоративная» травма. Когда нетрезвая дама на шпильках влезает на унитаз и падает с него.

Слишком усердные домохозяйки обжигают себе лицо и руки, когда проверяют на готовность блюда в духовке. Люди протыкают себе руки и пришпиливают пальцы к столу в попытке извлечь косточки из авокадо или фруктов разными острыми предметами.

Во время праздников травмопункты начинают напоминать военно-полевые госпитали. Количество обращений в день достигает 4-5 сотен на отделение. Особенно, в период с 30 декабря по 2 января. В списке главных причин госпитализации: переломы, вывихи, отравления, ожоги и вождение в нетрезвом виде.