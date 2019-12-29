Диетолог: Переедание на новогодние праздники грозит нервной булимией

29-12-2019, 13:46

Пристрастие к еде может перерасти в «волчий» голод, что прямо ведёт к заболеванию.

Переедание во время застолья — популярное явление, и не сильно влияет на здоровье. Другое дело — регулярное его повторение, что часто встречается на зимних праздниках.

Новый год и целая череда зимних праздников могут не только ударить по фигуре, из-за обилия салатов и блюд, но и по психике. Переедание грозит перерасти из простого расстройства желудка в булимию, предупредил московский диетолог Анатолий Веселов. Особенно это угрожает мнительным людям, которые порой могут совершать безрассудные поступки.

Врач описывает это так: сначала люди переедают не замечая этого, после начинают беспокоиться о внешности, пытаясь всеми силами вернуть её в норму, что быстро перерастает в манию. Именно так и можно заболеть нервной булимией, главными признаками которой являются «волчий» аппетит, когда человек продолжает есть даже после чувства насыщения, и абсурдные способы вернуть прежний образ. Порой доходит до абсурда, сообщает диетолог, и люди пытаются вырвать всё съеденное, выпивают всякие неизвестные лекарства и испытывают советы из народной медицины. Именно в этот момент и наносится непоправимый вред здоровью, вернуть которое к норме можно далеко не всегда.

Ещё одним сигналом к беспокойству является ненависть человека к своему телу. В любом весе, в любой форме оно будет «не соответствовать» его желаниям. В процессе изменения своего тела человека также может серьёзно навредить себе частой сменой диет, изнурительными тренировками и постоянным стрессом.

Анатолий Веселов предупредил, что лечить нервную булимию тяжело даже на начальном этапе, а потому стоит незамедлительно обращаться за помощью при первых признаках появления заболевания. Трудность заключается в двойном подходе к решению проблемы — восстановительная работа ЖКТ с гастроэнтерологом и диетологом, а также психологическая помощь и реабилитация с психотерапевтом. Только так можно раз и навсегда расправиться с булимией и её последствиями, сообщил эксперт.