31-12-2019, 15:58

Нужно минимум усилий для максимального эффекта.

Больше всего после праздничных застолий страдает спина, ноги и глаза. Несколько минут выполнения простых упражнений помогут разогнать кровь и привести мышцы в тонус. Справиться с этой задачей смогут даже 90-летние.

Вместе с чередой праздников приходит истощение организма. Расслабление посредством застолий — мнимый эффект. По окончанию всей суеты человек чувствует себя, как после самого тяжёлого дня на работе. Избежать таких последствий можно 3 способами.

Московский фитнес-тренер назвал 3 лучших упражнения от усталости после празднования Нового года.

«Каждое из упражнений направлено на возобновление работы организма. 2-3 подхода и усталость как рукой снимет», — уверяет Валентин Юсубов.

Чтобы снять напряжение с глаз, нужно закрыть их на 3-5 секунд, а потом открыть и посмотреть на переносицу. От затёкших ног поможет упражнение сидя на диване. Нужно вытянуть конечности. Держать их следует ровными и в приподнятом положении в течение 5 секунд. Повторить нужно минимум 7 раз.

Чтобы отогнать сон, следует отвести плечи назад, приподнять подбородок. Руки должны быть опущены. Нужно постараться напрячь все мышцы (руки, шею и плечи). В таком положении тело находится 5 секунд, в расслабленном — ещё 5 секунд. Повторять упражнение следует 3-4 раза.