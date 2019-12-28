Елена Малышева поделилась опытом, как не мучаться от похмелья после Нового года

28-12-2019, 17:44

Ведущая считает, что употреблять лучше прозрачный алкоголь, который менее вреден.

Под Новый год все медиа-врачи дают свои рекомендации по его безопасному празднованию. К ним подключилась и Елена Васильевна, которая посоветовала россиянам пить воду и держать под рукой ибупрофен.

Известная ведущая Елена Малышева поделилась своим житейским и врачебным опытом, как же не мучаться от похмелья после встречи Нового года, а также зимних праздников. По мнению доктора, особое внимание стоит уделить воде. Именно обезвоживание является одной из главных опасностей алкоголя, потому поддерживать определённый водный баланс жизненно необходимо. Каждый шот или бокал стоит запивать стаканом обычной негазированной воды, а также им стоит завершить застолье.

Нельзя забывать и о еде. Недоедание грозит более быстрым всасыванием алкоголя и приведёт к серьёзной интоксикации. Лучше всего налегать на блюда с цинком (устрицы или семечки, к примеру), так можно существенно снизить последствия распития.

Отдельно Елена Васильевна выделила важность выбора спиртных напитков. Лучше всего, по мнению врача, выставлять на стол прозрачный алкоголь (водка, джин), ведь в тёмном ликёре, пиве и т. д. присутствуют неэтаноловые компоненты-красители, которые серьёзно ухудшают общее состояние человека на утро. Похмелье будет в любом случае, но красители сделают отравление ещё сильнее.

Помимо воды можно разнообразить своё застолье с кофе. Алкоголь расширяет сосуды, что приводит к головной боли и головокружению, а кофе наоборот — сужает их. Таким простым способом можно компенсировать потенциальный вред, пусть и не намного.

Повеселил подписчиков последний совет ведущей — если боль не прошла, то нужно принять ибупрофен. «С этого стоило начать лечение», — смеются комментаторы, ведь по задумке Елены Васильевны, все предыдущие пункты как раз и направлены на предотвращение головной боли и дискомфорта.

Словам Елены Малышевой тяжело не верить, ведь её часто замечали в подозрительном состоянии. Только недавно утих скандал, в котором её уличили в пьяном дебоше в аэропорту. Тогда ведущая обвинила всех в клевете, а видеодоказательство назвала обычным монтажом.