«Боролся с прыщом – опухло лицо»: Врачи выяснили, почему умывание мылом бывает опасным

28-12-2019, 22:16

Лекарственные препараты только усугубляют ситуацию.

Пациент использовал мыло, чтобы избавиться от угрей и прыщей на коже, но получил визит к врачу. Дерматолог выявил, что мыло сушит кожу и смывает защитный слой.

Защитный слой на коже вырабатывается самим организмом, чтобы ограничить внешнее воздействие на кожу. Часто этот слой путают с жирным лицом и пытаются смыть. Врачи выяснили, почему умывание мылом бывает опасным для здоровья.

Это связанно с обращением пациента, который боролся с одним прыщом на лице мылом и противовоспалительным средством. У пациента возникло сильное осложнение, что не мудрено, ведь он полностью смыл мылом защитный слой, а после, предал дополнительное осушение кремом.

«Боролся с прыщом — опухло лицо», — с такой жалобой обратился больной.

Исходя из проведённой экспертизы, дерматолог выявил негативное воздействие мыла. Оно избавляло кожу лица от защитного слоя, из-за чего под постоянным обветриванием и вредом внешней среды крупного города сыпь усилилась. Продолжение... Новогодний маникюр может стать причиной появления грибка ногтей – врачи Несложная процедура ухода за ногтями поможет понизить риск заболевания. Также опухлость и покраснения возникли из-за спиртовой мази, которая просто выжигала кожу.

Перед использованием медицинских средств, нужно проконсультироваться с врачом.