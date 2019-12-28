Новогодний маникюр может стать причиной появления грибка ногтей – врачи

28-12-2019, 19:57

Несложная процедура ухода за ногтями поможет понизить риск заболевания.

Чем ближе Новый год, тем больше женщин озабочены своим преображением. Оказалось, привычная для русских женщин процедура может привести к серьёзной проблеме. Обезопасить себя удастся благодаря ванночке с перекисью водорода.

В большинстве случаев причиной образования грибка является некомпетентность мастера. Особенно, если ногти наращенные, то может возникнуть благоприятная среда для образования грибка. Достаточно рукам вспотеть, чтобы влага осталась и стала причиной заболевания. Также болезнь проявляется, если покрытие нанесено неправильно или плохого качества.

Новогодний маникюр может стать причиной появления грибка, рассказала врач из Питера.

«Если гель пузырится на пластине, его срочно надо снимать. Но это не значит, что нужно отказывать себе в удовольствии выглядеть красиво», – предупреждает дерматолог Мирослава Сольнева.

Достаточно следовать всего нескольким правилам, которые уберегут от грибка ногтей. Врач рекомендует ходить только к мастерам с дипломом и лицензией. Также можно самостоятельно проводить процедуру для профилактики болезни.

Необходимо развести чайную ложку соды и 10 мл перекиси водорода на литр воды. Дальше руки помещаются в ёмкость. Принимать такую ванночку для ногтей нужно минимум 3 раза неделю по 5-10 минут. В случае возникновения неприятных ощущений или аллергии, следует обратиться к врачу. Самостоятельное лечение может навредить.