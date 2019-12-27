Малышева назвала «ядом» классический оливье на Новый год

27-12-2019, 05:51

Салат спровоцирует аппетит и доведёт до переедания.

Праздничное блюдо опасно тем, что в нём хозяюшки сочетают не сочетаемое — удвоили дозу быстрых углеводов, добавили белка и забили всё жирами. Это грозит проблемами с поджелудочной, высоким сахаром и лишним весом.

Новогодняя классика жанра — любимые фильмы, «Голубой огонёк», шампанское и, конечно же, оливье. Только подумав об этом, сразу вспоминаются мерцание огоньков на ёлке, запах мандаринок и радостное предвкушение прихода гостей и застолья. Но настроение может быстро испортится из-за проблем с пищеварением, и виной тому — любимый салат.

Медиа-доктор назвала «ядом» классический оливье на Новый год, потому что изобретательные россияне решили превратить деликатес французской кухни доступным и финансово приемлемым, но совсем не подходящим для желудка и здоровья.

«Глюкоза выбросится в ответ на морковку, картошку и колбасу, где крахмала завались. Затем инсулин отложит весь жир, что съели, а глюкоза, которую мышцы не израсходовали, тоже отложится в виде лишнего жира»

— объяснила Малышева, перебирая ингредиенты новогоднего салата.

Огромное зло организму в салате представляет майонез, который делает и так само по себе калорийное блюдо, еще более тяжелым. Добавляет сложности процесса переваривания салата и колбаса, на переработку которой организму нужно не мало сил. Дело в том, то эти продукты поднимают уровень сахара, и аппетит растёт ещё больше, поэтому вместо двух ложек оливье человек съест тройную порцию.

Ещё одна угроза новогоднего стола с оливье вприкуску — отсутствие активности. Если уж пришлось налегать на салат, то нужно подвигаться, потанцевать и поиграть — жалуется Малышева, иначе добавления объёмов в попе не избежать. А если сидеть за столом и не вставать, то переедание и проблемы с поджелудочной обеспечены.

Малышева предложила заменить некоторые продукты в салате, чтобы его облегчить и «оздоровить». Вместо колбасы доктор предложила отварное куриное филе, а заправить оливье не майонезом, а йогуртом. Если не будет хватать кислоты или специй, можно немного добавить уксуса и соли. Таким образом калорийность салата с 260 ккал снизится до 130 ккал.