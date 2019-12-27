Терапевтом названы худшие незаметные симптомы гриппа в 2019 году

27-12-2019, 04:04

Новые штаммы болезни обманывают даже врачей.

Течение болезни проявляется на 3 день и одинаково для взрослых и детей.

Новые виды гриппа проявляются ежегодно: так в 2019 году появились штаммы под названиями «Пхукет», «Колорадо», «Гонконг» и «Мичиган». ВОЗ отметила, что хоть новые виды гриппа и произошли от некоторых прошлогодних, они всё еще остаются мало изученными, а их симптомы врачи принимают за другие болезни.

Традиционный бум гриппа приходится на конец декабря, а потому московским терапевтом Александром Петровым названы худшие скрытые симптомы. Инкубационный период болезней длится 3-4 дня и за это время человек не чувствует себя больным, а лишь утомляется быстрее обычного.

Чаще всего новые штаммы путают с пищевыми отравлениями, ведь в некоторых случаях у людей также бледнеет кожа, возникает рвота и диарея. После освоения вирус начинает захват тела и у россиян проявится сухость во рту, ломит мышцы и медленно повышается температура. Привычной простуды и кашля может не возникнуть, зато верным признаком будет сухой лающий кашель на 3 день слабости.

Также бессилие приведёт к невозможности выполнять обычную работу уже к обеду, но при этом человеку будет трудно заснуть. Терапевт отмечает, что симптомы болезни одинаковы для всех, но температура быстрее проявляется у детей, из-за более слабого иммунитета.

Из особенностей штаммов гриппа стоит отметить подъём температуры: при «Мичигане» фиксируют постепенное повышение до 37-40 градусов. «Гонконг» наоборот стремительно добирается до критических градусов. Лучшим методом борьбы с вирусами остаётся своевременная вакцинация, ведь грипп сильнее всего бьёт по так называемым «антипрививочникам».