Гонки на вылет: Доктор Мясников хочет подвергать испытаниям студентов-медиков

26-12-2019, 11:50

Реформа образования отсеет 90% первокурсников.

Учебный ад по-французски улучшит качество знаний будущих врачей, страдающих от тотальной неграмотности.

Состоянием медицины в России недовольны все, начиная с простых людей и заканчивая Министром Здравоохранения Вероникой Скворцовой. Несмотря на постоянный прогресс и открытия учёных, молодые врачи сильно отстают от советских специалистов, на которых держатся больницы страны.

Известный телеведущий доктор Мясников считает, что для реформы медицины в России следует пойти по примеру Франции и создать аналог «Голодных игр» в университетах. Методика сразу отсеивает бездарей и ленивых: учиться по-французски стоит по большей части самостоятельно, по 12 часов и 7 дней в неделю.

Врачами станут только трудоголики

При этом французских студентов-медиков подвергают испытаниям и тестам на знание химии, физики и анатомии, которые пригодятся для дальнейшего обучения. На Медицинский факультет Сорбонны в Париже ежегодно поступает до 4 тыс. первокурсников, но из них на второй курс проходят только 350 человек.

Мясников хочет, чтобы гонки на вылет ввели во всех русских вузах — так затраты на образование снизятся, ведь первокурсники будут заниматься сами, посещая лишь пару занятий в неделю. Темп учёбы и сложность тестов быстро покажут, что медицина не допускает ошибок и отсеивает слабых. Также во Франции в врачи не допускают вылетевших с первого курса студентов — за повторной попыткой они едут в менее требовательные страны, за более слабым образованием.

«Эта мясорубка первого курса обязательна для всех медицинских специальностей. Там вместе и будущие фармацевты и стоматологи и акушеры, а разделение происходит на втором курсе для тех, кто выжил и доказал, чего он стоит», заключил доктор Мясников.