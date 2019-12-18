Комаровский рассказал, зачем мальчикам знать про месячные

18-12-2019, 21:40

Незнание элементарной физиологии может стать причиной травли в школе.

Знаменитый педиатр рассказал о сексуальном воспитании детей и призвал родителей вовремя говорить о физиологическом развитии, чтобы недоразумение не стало трагедией.

Что думают мальчики о месячных, и в каком возрасте нужно поднимать эту тему? С таким вопросами Евгений Комаровский обратился к своей коллеге Юлии Ярмоленко. Секс-педагог поделилась о том, как приходила в школу и говорила с подростками на деликатные темы. Как оказалось, мальчики искажают понятие месячных и считают, что они «приходят» к девочкам, когда начинается половая жизнь. Соответственно, девочка, которая была замечена в этом «красном» деле сразу же подвергалась нападкам и издёвками, так как, якобы, ведет разгульный образ жизни. Поэтому чтобы не подвергать одноклассниц и подруг травле, нужны своевременные разъяснения о том, что такое месячные и что это естественно. Избежать таких недоразумений получится благодаря родителям, которым лучше убрать в сторону стеснения, найти время и слова, чтобы изложить сыновьям всю суть физиологического развития, ведь если уже настало время говорить на эту тему, то не за горами разговор о половой жизни и методах предохранения.

«Говорить о месячных мальчикам обязательно нужно, особенно, когда они проявляют к этому интерес. Чаще вопрос возникает, когда дети видят прокладки или тампоны либо в рекламе, либо мама покупает, или у старшей сестры, но, главное, не табуировать этот интерес»,- говорит Юлия Ярмоленко.

Если ребёнку 5 лет, то ему сложно рассказать все тонкости процесса, но если это уже 11-летний мальчик, то проигнорировать интерес будет ошибкой. Если в момент вопроса родители не готовы ответить, то важно уведомить о сроках, когда ему обо всём расскажут.

Комаровский рассказал, что мальчикам нужно знать про месячные и женском половом созревании, чтобы избежать конфликтов в школе. Знания о женском созревании будет на пользу не только мальчикам, но и девочкам, с которыми они общаются. В итоге, окажись девчонка в неудобной ситуации, не станет предметом насмешек, ведь то, что естественно, не будет вызывать смех, ужас или сплетни.