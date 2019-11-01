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Осенью эти блюда также избавят от простуды и авитаминоза.

Особое меню поможет обезопасить от рака шейки матки, лёгких, пищевода, мозга, поджелудочной железы, молочной железы и кишечника. Врач рекомендует воспользоваться забытым рецептом салата против рака и также забыть о проблемах с ОРВИ.

В ноябре люди ощущают нехватку витаминов и увеличивается риск заболеваний ОРВИ. Врачи рекомендуют подготовиться к зиме и заодно обезопасить себя от онкологии. Зачастую в силах пациента корректировать своё меню и увеличивая ценность еды – ставить крест на будущих проблемах. Онколог раскрыл забытый рецепт салата против рака, который также поможет забыть и об авитаминозе. Витамин B9, или фолиевая кислота это основа осеннего рациона, уверяет медик. Это комплексное средство для будущих мам, детей и взрослых. Нехватка витамина В9 повышает риск рака шейки матки, лёгких, пищевода, мозга, поджелудочной железы, молочной железы и кишечника. Экспериментально доказано, что в некоторых пациентов опасность увеличивается от 50 до 75%.

«Существует отличная профилактика против рака. Это забытый рецепт из Алтая, который сбалансирован по калориям и энергетической ценности. Подойдёт для желающий похудеть и уменьшить риск онкологии», - говорить эксперт.

Витамин В9 содержится в сезонном продукте осени – моркови и орехах. Если наблюдается нехватка кальция, калия, натрия, можно в салат добавить чернослив. Если нужен редкостный витамин Т – то стоит добавить ещё и запечённую тыкву. Для классического забытого рецепта салата против рака понадобится: сырая морковь, грецкий орех, чеснок и оливковое масло.