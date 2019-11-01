Осенью эти блюда также избавят от простуды и авитаминоза.
Особое меню поможет обезопасить от рака шейки матки, лёгких, пищевода, мозга, поджелудочной железы, молочной железы и кишечника. Врач рекомендует воспользоваться забытым рецептом салата против рака и также забыть о проблемах с ОРВИ.
В ноябре люди ощущают нехватку витаминов и увеличивается риск заболеваний ОРВИ. Врачи рекомендуют подготовиться к зиме и заодно обезопасить себя от онкологии. Зачастую в силах пациента корректировать своё меню и увеличивая ценность еды – ставить крест на будущих проблемах. Онколог раскрыл забытый рецепт салата против рака, который также поможет забыть и об авитаминозе. Витамин B9, или фолиевая кислота это основа осеннего рациона, уверяет медик. Это комплексное средство для будущих мам, детей и взрослых. Нехватка витамина В9 повышает риск рака шейки матки, лёгких, пищевода, мозга, поджелудочной железы, молочной железы и кишечника. Экспериментально доказано, что в некоторых пациентов опасность увеличивается от 50 до 75%.
Витамин В9 содержится в сезонном продукте осени – моркови и орехах. Если наблюдается нехватка кальция, калия, натрия, можно в салат добавить чернослив. Если нужен редкостный витамин Т – то стоит добавить ещё и запечённую тыкву. Для классического забытого рецепта салата против рака понадобится: сырая морковь, грецкий орех, чеснок и оливковое масло.
На счёт чеснока есть разногласия среди врачей. Например, доктор Евгений Комаровский неоднозначно говорит о его пользе для детей. А доктор Александр Мясников напротив: «с 6 утра ел бы чеснок весь день». Врачи солидарны, что оптимальным будет добавление чеснока, но в умеренном количестве. Но при этом, перед употреблением любого даже суперисцеляющего салата рекомендовано проконсультироваться с врачом. Методы народной медицины могут причинить вред здоровью самолечением.