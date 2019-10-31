Анафилактиченский шок: Малышева назвала опасность приёма фундука

Сегодня, 18:00

Лесной орех вызывает аллергию, которая приводит к летальному исходу.

Продукт порождает потерю сознания, рвоту, понос и даже смерть. При аллергии на пыльцу ситуация усугубляется.

Терапевт-телеведущая Елена Малышева в передаче «Жить здорово!» назвала опасность приёма фундука. Лесной орех занимает особое место в списке аллергенов. Достаточно съесть горсть фундука, чтобы впасть в беспамятство. На лесной орех возникают перекрёстные реакции. Например, если у человека аллергия на амброзию, то последствия употреблении фундука вызовут риск для жизни. Продукт провоцирует анафилактический шок. Речь идёт о реакции организма на аллерген.

При повторном взаимодействии с ним ухудшается зрение, нарушается работа внутренних органов. 10% случаев анафилактического шока заканчиваются летально. При аллергии на берёзу после употребления фундука развивается перекрёстная реакция. Появляется покалывание во рту, язык отекает, теряется вкус. Нарушается переваривание пищи, которое начинается с обработки еды слюной. На Западе производители указывают на этикетках товаров, какие аллергены есть в продаваемой пище. Это делается, чтобы человек не получил опасную для жизни реакцию.

Малышева говорит, что проще написать на упаковке продуктов об аллергенах, чем рисковать жизнью людей. Однако в России производители не в 100% случаев указывают об опасности приёма товаров на этикетках. В результате потребители едят лесной орех, на который у них аллергия. От этого кожа краснеет, глаза слезятся, язык опухает. Далее анафилактический шок и смерть. Стоит отметить, злоупотреблять фундуком Малышева не советует даже людям с богатырским здоровьем.