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Молоко и виноград облегчат работу организма, а жирное мясо может усугубить проблему.

Множество жителей больших городов страдает от разных заболеваний дыхательных путей из-за опасного смога, который окружает их всю жизнь. Чтобы спасти свои лёгкие, придётся не только заняться обустройством квартиры, но и пересмотреть свой рацион.

Сохранность своих лёгких — первоочередная задача каждого горожанина, ведь его противником в этом вопросе выступает сам город. Несмотря на опасность такого оппонента, существуют простые правила, которые помогут сохранить чистоту лёгких и в мегаполисе.

Первое, и самое главное — придётся потратиться на фикусы. Фикус Бенджамина отлично очищает воздух, избавляясь от многих ядов, и препятствует распространению пыли. Этот цветок прекрасно впишется в интерьер квартиры и поможет обезопасить дыхательные пути человека. Альтернативой фикусу выступает комнатная пальма, которая отлично увлажняет воздух и является естественным фильтром многих опасных веществ.

За ними расположилась особая диета, которая направлена на облегчение пищеварения, что позволит организму тратить больше сил на борьбу с негативными последствиями смога. Перво-наперво в рацион следует включить гранаты, грейпфруты и виноград, которые богаты эллагиновой кислотой. Она поможет преобразовать опасные вещества, с выводом которых почки справятся легче и быстрее. Нельзя забывать о красной рыбе и говядине, которые имеют в своём составе глутатион. Это вещество обезвреживает свободные радикалы и токсические соединения, а также уменьшает вызванные этой отравой воспаления. Молочные продукты богаты витамином В2, который принимает активное участие в борьбе со свободными радикалами.

Не стоит злоупотреблять благовониями и освежителями воздуха в помещении. Они могут спровоцировать раздражение и даже аллергическую реакцию дыхательных путей, что не приведёт ни к чему хорошему.

Существует ещё масса менее эффективных советов, которые помогут лишь при совместном применении. Вышеперечисленные способы сохранения здорового дыхания являются основными и могут существенно снизить риск развития опасных заболеваний. Главное — делать всё это на регулярной основе, иначе избежать проблем получится только на короткое время.