Доктор Агапкин рассказал о пользе Омега-3 для детей

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Рыбий жир не только укрепляет иммунитет, но и налаживает работоспособность жизненно важных функций.

Сложно составить сбалансированный рацион питания, который бы содержал в себе все полезные вещества, которые необходимы для детского организма. В раннем возрасте дети не способны усваивать рыбу, содержащую много жира, поэтому известный телевизионный доктор Сергей Агапкин порекомендовал добавлять в рацион омега-3 в виде рыбьего жира.

«Рыбий жир – исключительно полезное средство, повышающее защитные функции организма и способствующее правильному развитию ребёнка.» - отмечает врач. Омега-3 помогает лучше усваивать витамины В, А, D и Е, делает более крепкой ткань костей, способствует образованию правильной костной системы, контролирует работу мышц и защищает от различных воспалительных процессов. Также рыбий жир принимает активное участие в образовании клеток головного мозга, поддерживает функционирование сердечно-сосудистой системы, повышает иммунитет, снижает возможность развития диабета и ожирения, а также улучшает психологическое состояние.

Несмотря на пользу Омега-3 для детей, доктор Агапкин предупреждает: «Принимать его можно только по разрешению педиатра, который назначит специальную схему и исключит наличие противопоказаний. Нельзя превышать дозировку препарата, особенно у детей. Это может вызвать негативный эффект.»