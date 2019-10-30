«Пить надо заставлять»: Доктор Комаровский рассказал, как правильно кормить болеющего ребенка

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Отсутствие жажды или внезапное ее проявление может привести к осложнениям.

В период обострения сезонных заболеваний доктор Комаровский поделился со своими зрителями советами и рассказал, как правильно кормить болеющего ребенка. Врач отмечает, что во время болезни самым главным критерием приема пищи является аппетит. Если ребенок хочет есть, то тогда нужно его кормить и лучше всего отдавать предпочтение легко усваиваемой, жидкой пище. Если ребенок не хочет есть, то заставлять его не стоит. «Пить надо заставлять» - отмечает доктор Комаровский.

Доктор обращает внимание на тот факт, что чуть ли не типичным признаком вирусных инфекций является отсутствие жажды, в то время как постоянное чувство жажды означает наличие бактериальной инфекции. «Если ребенок два-три дня сопротивлялся, пить не хотел, а потом вдруг у него началась выраженная жажда – это один из таких симптомов, на которые необходимо обратить внимание.

Он является поводом для встречи с врачом». Этот симптом может означать либо выраженное обезвоживание, либо осложнения. Необходимо немедленно реагировать на проблему, что не довести до госпитализации. Также недавно доктор рассказал зрителям о том, почему важно открывать окна во время болезни.