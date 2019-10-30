Кардиолог назвал 3 ранних симптома инфаркта

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У пациента при приступе есть всего 2 часа, когда сердце можно уберечь от необратимых повреждений, очень важно вовремя диагностировать его и оказать квалифицированную помощь.

Инфаркт коварен, он маскируется под другие заболевания. Распознать его без дообследования иногда не удается и врачу. Но все же есть признаки, позволяющие заподозрить неладное и обратиться за помощью вовремя.

1.В 90% случаев инфаркту предшествует приступ стенокардии, или «грудной жабы». Это чувство резкой волнообразной боли или дискомфорта в области груди. Болеть может не только в груди, это может быть ухо, шея, зубы, пятка при ходьбе и т.д. Обычно это связано с сильным эмоциональным или физическим напряжением. При этом приступ не проходит дольше 10-15 минут и даже после приема обычной дозы нитроглицерина.

2.Приступ может развиться на фоне не только повышенного, но и пониженного давления. Тогда пациент ощущает резкое ухудшение общего состояния – слабость, тошноту, озноб. Одним из признаков инфаркта является также внезапный панический страх смерти. Самый коварный вид инфаркта, когда он развивается без выраженной стенокардии, только на фоне общей внезапной слабости.

3.Резко изменяется пульс. Или замедляется до 50 ударов в минуту, или ускоряется до и свыше 90 ударов. При этом давление какое-то время может оставаться на привычном уровне, что многих вводит в заблуждение.