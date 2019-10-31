Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии

Сегодня, 09:30

Как не допустить развитие воспаления легких, если вы или ребенок заболели ОРЗ.

Пневмония бывает двух типов. Первая – вирусная, на ее возникновение мы мало чем можем повлиять, кроме заботы о собственном иммунитете. И вторичная – развивается на фоне острого воспаления верхних дыхательных путей. И вот в этом, втором, случае то, перейдет ли ОРЗ в воспаление легких, на 99% зависит от того как будут лечить больного. Воспаление верхних дыхательных путей сопровождается повышенным образованием слизи. Это природный процесс, при котором из бронхов и легких выводится патогенная микрофлора. Мы при этом зачастую еще и принимаем отхаркивающие средства, которые увеличивают количество слизи в легких.

А главная причина пневмонии – это загустевшая в бронхах слизь. Она становится как пластилин, перекрывает бронх, там нарушается циркуляция воздуха и начинают активно размножаться бактерии.

Самая главная задача при лечении ОРЗ - это не дать загустеть слизи. А для этого нужны: теплая одежда, обильное питье, постоянно прохладный и влажный воздух, движение, и не использовать без необходимости и прямого указания хорошего врача отхаркивающее, особенно муколитики.

Если же больному ограничить питье, укутать во все, что попадется на глаза, уложить в постель, обильно кормить, посадить в комнату, где включен обогреватель и наглухо закрыто окно, а это значит там жарко и сухо – то это действенный рецепт, как из ОРЗ получить пневмонию.