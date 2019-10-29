Роспотребнадзор рассказал, как россиянам предотвратить инсульт

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На первый взгляд привычные отклонения в организме могут стать причиной приступа.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как россияне должны изменить свой образ жизни, чтобы не пережить инсульт. В первую очередь стоит насторожиться людям с гипертонией. На ранних стадиях заболевание практически никак себя не проявляет, но при первых симптомах следует обратиться к врачу, так как усугубление недуга может стать причиной инсульта.

Чтобы избежать риска развития гипертонии, эксперты советуют исключить из рациона продукты, которые повышают давление. Эксперты также отметили, что сидячий и малоподвижный образ жизни может стать причиной инсульта. Если человек вынужден проводить большую часть дня сидя, врачи рекомендуют вставать каждый час и двигаться хотя-бы 10 минут. Так метаболизм будет работать без сбоев, снизится риск высокого давления и удастся избежать инсульта.

Самой главной опасностью является избыточный вес, который и появляется в результате малоподвижного образа жизни. Что не удивительно, люди, которые выкуривают 20 сигарет в день, находятся в зоне риска развития инсульта. Врачи настоятельно рекомендуют избавиться от пагубной привычки, которая, помимо инсульта, опасна сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией.