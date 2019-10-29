Ржавчина золотого времени или к чему нас ведут гаджеты – рассказал доктор Мясников

Сегодня, 06:08

Какие глобальные опасности таят в себе электронные помощники и как уберечь себя от зависимости от них.

Гаджеты сегодня повсюду, они безвозвратно изменили нашу жизнь за последние 30 лет и продолжают все больше ее захватывать. Мало кто из нас может выйти из дома без телефона, многие ходят с ним в ванну и туалет. Запрещать их бессмысленно, это наша реальность. Но вот понимать, с чем мы имеем дело и как от этого уберечься мы должны, чтобы «оставаться людьми, а не зависимыми от этих предметов существами».

Первая, но не главная опасность – они таки излучают. При чем неконтролируемо, какой прибор и в какой мере предсказать невозможно. Об этом свидетельствуют замеры излучений. как-то проведенные в студии. Эта информация не отражается ни в каких документах и сертификатах.

Вторая, и более серьезная, гаджеты делают нас глупее. Люди перестали запоминать информацию, потому что она перестала быть ценностью. Ее легко найти, и она всегда под рукой в виде строки гугла. Во Франции были проведены исследования, наглядно показавшие, что водители, которые пользуются навигаторами, ведут себя на дорогах намного неосмотрительнее. Они, полностью полагаясь на навигатор, намного чаще попадают в сложные ситуации. Потому что гаджет несовершенен и не на все вопросы может дать ответ.

Третья – они отнимают у нас время и общение. Собираясь провести в соцсетях минут десять, мы легко зависаем там на часы, поглощаем тонны ненужной информации, просто потому что она попалась на глаза, чтобы тут же ее забыть. Мы общаемся в менеджерах и сетях, переставая встречаться лично. Гаджеты, в результате, подменяют собой реальность.

И четвертая – они нас убивают. В буквальном смысле, потому что телефон сегодня становится причиной ДТП чаще чем алкоголь. Первыми это поняли опять же французы. Они стали последовательно ужесточать наказание за пользование гаджетом за рулем. Сначала ввели драконовские штрафы размером в 160 евро, и снимали балл (один из 12), это аналог компостера при Советском Союзе. А с 2018 года, за это лишают водительских прав, так же как за вождение в нетрезвом виде.

Доктор Мясников отметил, что волшебные коробочки, которые на Западе поэтично и стыдливо называют «ржавчиной золотого времени», не должны воровать у нас время, отучать нас думать и ставить нашу жизнь под удар. Вот пара советов от доктора, как это сделать:

1.очистить гаджет от ненужных приложений

2.устраивать прогулки и отдых без телефона

3.назначить время, когда гаджет будет выключен

4.отключить звуковые сообщения

5. не класть телефон на стол во время еды, не брать с собой в туалет и ванную

6. пользоваться настоящими блокнотами и справочниками

7. больше общаться вживую