«Хоть водкой запивайте»: Мясников рассказал, как правильно принимать статины

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Игнорирование приёма таблеток приводит к диабету и инфаркту.

Назначенные лекарства могут начать действовать только при постоянном приёме назначенным врачом. Игнорирование рекомендаций врача усугубляет болезнь и даёт осложнения.

Разногласия по поводу времени и правил употребления таблеток возникают даже у врачей, однако каждое лекарство имеет свои рекомендации. Доктор Мясников рассказал, как правильно принимать статины, чтобы уберечь себя от негативных последствий.

Сам врач признался, что принимает таблетки утром, ведь вечером элементарно забывает это сделать. Доктор подчеркнул, что на пути выздоровления, главное – постоянство приёма назначенных лекарств.

«Хоть водкой запивайте», – отметил Мясников о приёме статинов.

Избыток холестерина в организме чреват атеросклеротическими бляшками, которые препятствуют кровотоку и могут полностью заблокировать артерию. В последствии, холестерин способствует развитию инфаркта и инсульта.

Статины способствуют угнетению фермента, образующий холестерин и ликвидирует начальную форму атеросклероза на сосудах. Препарат принимается только по рекомендации врача, ведь с достаточным уровнем холестерина, можно его вообще лишиться, что негативно скажется на работе всего организма.

Постоянство в приёме таблеток необходимо для формирования положительного эффекта и устранения возможности адаптации болезни. После начала приёма таблеток, не стоит останавливаться после исчезновения некоторых симптомов, а вести приём до полного выздоровления. Окончательный отказ от лекарства следует делать с позволения врача.

Таблетки не рекомендуется принимать с грейпфрутом, ведь он замедляет метаболизм статинов и повышает концентрацию лекарства в крови, что может вызвать токсическую реакцию.