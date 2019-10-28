Мясников призвал москвичей переезжать в лес из-за угрозы деменции

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Сам врач часто проводит время в загородном доме, к чему и призывает россиян.

Исследования показали, что ухудшение экологии напрямую связано с повышением риска развития деменции и Альцгеймера. Доктор Мясников призвал пожилых москвичей подумать о здоровье и перебраться в более чистый район.

Деменция едва ли не главный враг пожилых людей, которая запускает свои когти в человека ещё в 60-летнем возрасте. В 60 не все готовы назвать себя стариками, а потому часто игнорируют факторы риска развития деменции и Альцгеймера, среди которых не последнее место занимает плохая экология.

Доктор Мясников, ведущий программ о здоровье и автор многих книг, призвал москвичей и жителей больших городов переезжать в лес из-за повышенного риска появления ранней деменции. Доктор, основываясь на результатах скандинавских исследователей, сообщил, что плохая экология напрямую влияет на состояние мозга, уменьшая его активность и разрушая изнутри. Всё это приводит к развитию многих опасных заболеваний, первенство среди которых удерживают деменция и Альцгеймер.

Особенно доктор Мясников отмечает тот факт, что о здоровье мозга следует подумать задолго до выхода на пенсию. Хотя патологические процессы и начинаются после 60, их основа формируется ещё в молодости. Чтобы избавиться от необходимости приёма дорогих препаратов, людям стоит добавить в свой рацион много видов жирной рыбы, которая богата кислотами омега-3, а досуг разнообразить регулярными поездками за город, или ежедневными прогулками в парке, на крайний случай.

Мясников не просто призывает людей к переезду в места с более чистой средой, но и сам имеет загородный участок, в котором проводит много времени. Помимо врачебной практики, он не забывает и о занятиях спортом и походами в лес за грибами, активно проводит свой досуг. По его словам, чистый воздух и природа лучшие лекарства, которые помогут сохранить здоровье, так что не стоит об этом забывать.