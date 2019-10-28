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Сохранить зрение в идеальном состоянии можно и в 80 лет, главное – соблюдать «гигиену глаз».

К 2050 году офтальмологи прогнозируют, что около 5 миллиардов землян будут иметь плохое зрение. Это ¾ населения планеты.

Зрение – основное из 6 органов чувств человека. С его помощью мы получаем около 80% информации. Соответственно, нагрузка на глаза выпадает колоссальная. Поэтому ухода за ними требуется не меньше, чем за другим, не менее важным, органом. А чтобы это осуществить, учёные назвали три главные причины ухудшения зрения:

Мониторы современных гаджетов относительно безопасны, но, всё же, несут в себе угрозу для зрения. Человек проводит возле компьютера большую часть дня, глаза подолгу фокусируются на экранах, что вызывает перенапряжение и последующую атрофию глазного нерва. Кроме этого люди стали реже моргать, когда смотрят в монитор, соответственно, роговица пересыхает, а глаза начинают гораздо быстрее уставать. Поэтому во время работы необходимо делать перерывы, чтобы дать отдохнуть глазам и размять ноги. Рабочее место важно организовывать анатомически правильно, а читать, предпочтительно, сидя с прямой спиной, что позволит сфокусировать зрение. Вторая опасность для глаз – ультрафиолет. Большое количество солнца вызывает катаракту и помутнение хрусталика. Молодые глаза способны противостоять его губительному влиянию, но с возрастом эта способность слабеет. Поэтому солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, но и профилактика ухудшения зрения. Третий главный враг острого зрения – неправильная диета. Фаст-фуд и полуфабрикаты перенасыщают организм транс-жирами, что вызывает патологические изменения в кровообращении. В такой пище полностью отсутствует витамин А, в котором нуждаются глаза, и она может провоцировать ожирение глазодвигательных мышц.

Всё вышеперечисленное ведет к ухудшению кровоснабжения и постепенной утрате зрения. Ведь главное условие здоровья глаз – это хороший кровоток. Если же возникает его дефицит, наступают необратимые изменения. Поэтому переход к здоровому образу жизни и сбалансированной диете и есть первейшее условия глазной гигиены и сохранения зрения.