«Я смотрел на себя со стороны»: Доктор Мясников рассказал о невероятной силе сибирских шаманов

Сегодня, 17:56

Скептик принимал народное лечение за самовнушение, пока не столкнулся с ним сам.

Сила духов и лечебные свойства природы Хакасии, заставили ведущего выйти за рамки сознания.

Принято считать, что все медики скептичны и доверяют науке, а не домыслам. Ведущий программы «О самом главном» доктор Мясников причислял себя к противникам сверхъестественного и народных методов, пока сам не столкнулся с ними.

Медик рассказал о невероятной силе сибирских шаманов из Хакасии и присутствии лечебных духов в регионе. Поездка в Сибирь показала мужчине красоту природы и её возможность затягивать разум на долгие часы. Наблюдая за окружающим Мясников перестал чувствовать собственное тело, как при оккультической методике выхода в Астрал, и рассказал об этом в своём Instagram.

«Я смотрел на себя как бы со стороны, сразу отовсюду, я растворился в том, что вокруг, и не было больше ни рук, ни ног, рамок тела больше не было! Сколько это продолжалось, я не знаю. Никогда с тех пор я не решался больше заявить, что духов не существует».

Эффект погружения в таинства природы медик сравнил с синдромом Стендаля. Это психическое расстройство, при котором люди видят галлюцинации и их тело учащает сердцебиение, порой приводящее к госпитализации.

Сила сибирских шаманов черпается из природы, ведь зачастую они живут именно в глуши. После полученного опыта доктор переосмыслил пользу от народных методов лечения и признал, что наука не способна описать все существующие методы лечения.

Но, несмотря на это, Мясников напомнил о вреде неконтролируемого употребления настоев из трав, кореньев и коры. Медик подтверждает их лечебные свойства и пользу для тела и души, но напоминает, что их регулярный приём приводит к осложнениям в работе почек и печени, а потому перед их приёмом важно консультироваться с врачом.