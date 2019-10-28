«+100 к обаянию»: Эксперт рассказал как полюбить себя, не имея модельных параметров

Сегодня, 07:30

Простые советы могут помочь людям плюс-сайз посмотреть на свое тело иначе.

В обществе долгое время бытовало мнение, что у красивой женщины должны быть модельные параметры, абонемент в спортзале и пятиразовое питание кашей и овощами, которое она носит с собой в пластиковых контейнерах. К счастью, сейчас, наоборот, многие компании начинают отказываться от рекламы идеальных тел и показывают настоящих женщин такими, какими они есть. На подиумах можно чаще увидеть моделей плюс-сайз, бренды расширяют ассортименты одежды на полных людей, но как избавиться от установок о том, что большой вес – значит не красивая, рассказал психолог. Он выделил несколько важных правил, которые должна соблюдать каждая полная женщина, чтобы принять себя. «+100 к обаянию и 200 к самооценке» – заявляет эксперт.

Первое, что важно понять: размер – не главное. Многие женщины цепляются за размер одежды, боятся поправиться, покупают вещи на размер больше, чтобы не обтягивало. Важно самоощущение в одежде, ее материал, комфорт, но никак не бирка. Поэтому в магазине никогда не стоит обращать на это внимание, ведь вещь необходимо выбирать по фактуре и цвету, а не покупать что угодно, «лишь бы налезло».

Быть уверенной в себе – не менее серьезное правило. Для его реализации стоит уяснить, что любить себя, когда вес на определенной отметке – плохая идея. С любыми параметрами у человека должно быть свое мнение, своя позиция, которую никогда не стоит стесняться озвучивать.

Принятие себя – это трудоемкий процесс. Но безусловная любовь – это одно из основных правил, которое необходимо применять всегда, каждую минуту. Ваше тело – ваша крепость. Оно переживает все радости и стрессы, в каких-то местах оно неидеально, но это делает его особенным, а не плохим. К любому телу необходимо бережно относиться, идеалов не существует, а если и да, то у каждого в голове они свои.

Вкладывать в себя деньги – важно. Многие женщины настолько закомплексованы из-за веса, что не могут позволить себе сделать интересную прическу, яркий маникюр, купить разноцветное платье или босоножки со стразами. Они пытаются смешаться с серостью, чтобы на них не обращали внимание, а значит и не обратят на полноту. Но это плохая позиция, угнетение собственных желаний, и если ее сохранять долгое время, то комплексы станут только глубже, а так недалеко и до депрессии. Необходимо понять, что вы заслуживаете самого лучшего не из-за каких-то внешних данных, а потому что вы – это вы. Себя надо любить и баловать.

Также не стоит забывать про правильное питание, которое является одним из важных правил, потому что здоровье в приоритете, в любом случае. Не стоит портить его из-за того, что, стереотипно, полные люди должны есть много всякой «гадости». Поддержите собственное тело, чтобы оно прослужило долго и качественно.