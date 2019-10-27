«Сплошная химия и пальма»: Эксперт рассказал о вреде молока из супермаркетов

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Делать качественно - дорого, и поэтому больше 50% молока на прилавках с химикатами.

Большая часть молочной продукции является искусственно созданной и практически не несёт в себе полезных веществ, что ставит под сомнение полезность данного напитка. Эксперт рассказал все последствия злоупотребления ГМО.

Обычный молочный напиток на прилавках супермаркетов на самом деле не является тем самым «настоящим» молоком с большим количеством витаминов. Так выразился эксперт, который рассказал о вреде молока из магазинов, заявив, что в нём сплошная химия и пальма.

Все коровы мира просто физически неспособны произвести то количество молока, которое есть на прилавках. Поэтому многие производители химически воссоздают молочный напиток и искусственно насыщают его кальцием и витамином D. Такие продукты имеют только вкус молока, в остальном это просто витаминный напиток.

Также в производстве молока используют и коров, которых пичкают особыми химикатами в корме для больших объёмов производства. Такая селекция повышает активность гипофиза, но он вырабатывает не только гормон стимуляции производства молока, но и гормон роста. Чрезмерное употребление таких гормонов из молока может привести к различным видам опухолей у взрослых, а у детей проблемы в развитии.

Доктор Мясников считает, что чрезмерное употребление молока более опасно для мужчин, из-за шанса появления рака простаты. Исследования показали, что у употребляющих молоко, в процентном соотношении, рак простаты появляется чаще.

Тем не менее, настоящее молоко является весьма питательным веществом и основным поставщиком кальция в организм. Эксперты считают, что более безопасно будет завести собственное животное для получения молока, нежели использовать сомнительные источники.