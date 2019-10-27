«Разбитое сердце равно инфаркту»: Малышева рассказала о влиянии горя на организм

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Стресс, который получает человек во время разладов в семейных делах, негативно отражается на здоровье сердечной мышцы.

Это заболевание именуется синдром такоцубо или стрессовая кардиомиопатия. В своих проявлениях оно очень похоже на инфаркт, но вызывается другими причинами, и провоцирует его стресс. Резкая боль в груди, затрудненное дыхание, сердечная недостаточность – эти симптомы могут говорить, как о инфаркте, так и синдроме разбитого сердца. Только, к счастью, тромба при последнем не возникает. Развивается болезнь по-другому, но тоже может привести к летальному исходу, правда, не так часто, примерно в 5% случаев. В этом случае болезнь поддаётся лечению, так как работа сердца восстанавливается за 2 месяца.

«К слову, наблюдать синдром стали не так давно» – отмечает Малышева. К слову, она – одна из первых, кто публично рассказал о влиянии горя на организм. Также она отмечает, что «разбитое сердце человека, буквально, приравнивается к инфаркту». Объясняется этот процесс тем, что во время такого состояния, главный мотор организма имеет характерную форму – у него разбухает левый верхний желудочек, который становится похожим на японский горшок для ловли осьминогов, который называется такоцубо. Эта болезнь пока недостаточно изучена, но есть предположение, что развивается оно вследствие изменений, которые провоцирует стресс.

Также швейцарские ученые обнаружил, что у людей под воздействием стрессовых ситуаций начинает по-другому работать головной мозг, частично теряется связь между некоторыми зонами, в том числе и с теми, которые отвечают за эмоции и фоновыми, такими как сердцебиение. Это вызывает патологические изменения в кровоснабжении и развивается острая сердечная недостаточность. Около 2% случаев, когда диагностируется инфаркт, на самом деле оказываются синдромом разбитого сердца.

Чаще всего развивается он у женщин преклонного возраста, большинство из которых недавно перенесли серьезную утрату, такую как смерть мужа или ребенка.

Лечение назначается, в основном, поддерживающее, так как болезнь хорошо поддается терапии, и лишь в 5% случаев возможен рецидив. В целом это зависит от того, насколько вовремя и квалифицированно была оказана медицинская помощь.