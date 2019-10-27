Сегодня, 04:42

Негативные чувства, которые копятся во время семейных конфликтов, могут не только разрушить семью, но и стать причиной развития заболевания.

Чувство недосказанности между партнерами служит скапливанию неприятных чувств: страх, ревность, тревога, обида. Все знают, что такие эмоции значительно ухудшают настроение и не дают волю позитивному мышлению, в результате чего человек находится в депрессивном состоянии. Исследование, которое проводили американские онкологи показало, что к развитию рака больше склонны те люди, которым на душе «тяжело». В отличии от позитивных людей, которые выздоравливают в 60% случаев, больные в подавленном состоянии имеют шанс на выздоровление всего 10%. Если скапливать негативные эмоции они рано или поздно оборачиваются в серьезное физическое заболевание.

Психологи отмечают, исходя из лечебной практики известно, что люди не высказывают переживания партнеру потому что боятся его потерять, однако, такое поведение, наоборот, только отталкивает людей друг от друга и способствует разрушению семей. Если человек копит один негатив, он не подпускает никого к себе близко, а это никак не поможет удержать рядом дорогого человека. У таких людей, помимо психических заболеваний отмечаются также проблемы с желудком, преждевременное старение, нарушение работы сердца, проблемы с почками и печенью, развитие раковых заболеваний.

Врачи предупреждают: «Недосказанность в отношениях может привести к онкологии». Чтобы не навредить своему здоровью и здоровью близкого человека, необходимо чаще разговаривать, решать проблемы и конфликты на мирной уровне, стараться избегать скандалы. При частом чувстве страха и тревоги у человека вырабатывается гормон стресса — кортизол. В период апатии ухудшается иммунитет и организм не в силах побороть избыток этого гормона, в результате чего начинают атаку свободные радикалы. У людей, у которых есть проблемы в отношениях чаще всего отмечается развитие рака головного мозга, щитовидной железы и печени.