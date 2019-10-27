Малышева рассказала, почему льняное масло лучше оливкового

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Русское масло не портит фигуру и защищает органы от вирусов.

Помимо еды, льняное масло используется в народных масках, мазях и растирках.

В очередном выпуске программы «Жить здорово» Елена Малышева сравнила оливковое масло с отечественным льняным и назвала пользу последнего. Оказалось, что масло из семян льна тяжелее в добыче, но при этом оно дешевле популярного импортного продукта.

Малышева заявила, что русское масло гораздо полезнее: 1 л содержит 213 суточных доз омега-3 жирных кислот (1 капли в день достаточно для нормы); на 87% состоит из витамина E и содержит всего 884 ккал. Дефицит этих веществ в организме провоцирует слабость, сонливость, ослабляет иммунитет и работу всех органов. Выжимка из семян подходит как для профилактики, так и для лечения тела от заболеваний, улучшения работы иммунитета и помощи в похудении, ведь несмотря на высокую калорийность в нём абсолютно нет холестерина.

Такое масло подойдёт для диет при гастрите, язвах и для похудения, а его литровой бутылки хватит на 1 год ежедневного использования в пище и в косметологии. Маски, мази и растирки на льне улучшают рост волос, чистят кожу от прыщей и жирного блеска, укрепляют ногти и разглаживают шрамы.

Малышева считает, что 1 ложки такого масла в день достаточно для того, чтобы дожить до 80-90 лет, но для этого важно знать правила хранения и употребления продукта. Льняная выжимка слегка горчит и на ней нельзя жарить продукты — она подойдёт для заправки салатов, вареных и пареных блюд. Густая жидкость должна храниться в стеклянной таре с узким горлышком, в тёмном прохладном месте.

Средняя цена на литровую бутылку льняного масла равна 350-500 рублям, что вполне по карману большинству россиян.