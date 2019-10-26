Учёные рассказали, почему обычные сосиски вызывают рак

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Если на этикетке нет обозначения «категория А», то такие сосиски опасны.

Оксана Гончаренко из РЭУ имени Плеханова заявила, что только говяжьи сосиски без Е-621 и пищевых волокон не вредят организму. Но таких не существует на полках супермаркетов и поэтому риск смерти от рака увеличивается.

Российские учёные и представители Институтов заявили, что настоящие сосиски должны стоить не менее 800 рублей за кг. Причём таковыми являются на полках только говяжьи. За те же деньги можно купить 3 банки красной икры или 2 кг говядины. Поэтому это не выгодно, и большинство сосисок относятся к категории «Б» - в них мяса от 40 до 60%. И здесь высокая цена не показатель высокого качества. Важно смотреть на состав, и если там указан перечень пряностей, то наценка будет идти за них. А вот если жир свиной, мясо птицы присутствует в сосисках, то они вредят желудочно-кишечному тракту организма человека и вызывают ряд смертельных болезней, включая рак. Почему это происходит?

Сосиски нельзя есть чаще раза в неделю, потому что в них используется переработанное мясо, вызывающее размножение инфекций и ослабление организма в целом. Учёные рассказали, что в таком виде даже обычные сосиски увеличивают риск ранней смерти от рака.

Терапевт из Нидерландов Джошуа Наарден заявил следующее: «Люди, которые едят много переработанного мяса, увеличивают свои шансы умереть от сердечно-сосудистых заболеваний или рака».

Это подтверждают и исследования британских медиков. Достаточно 2 сосисок в день, чтобы подорвать здоровье. И даже молочные сосиски с ГОСТ 521 будут опасными. Чтобы предотвратить риск развития заболевания – достаточно сварить их. Чтобы наверняка знать состав сосисок – следует делать их самостоятельно.