Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин

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В зону риска попали больше половины взрослых россиян.

Проблемы с сердцем у 42% совершеннолетних граждан РФ, а астмой болеет каждый десятый. Такую плачевную статистику называет Минздрав, а новая угроза от аспирина ускоряет смерть.

Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин. Лекарство ухудшит состояние астматиков и страдающих болезнями сердца. Пожилым людям с лишним весом и повышенным холестерином опасно употреблять таблетки из-за роста риска преждевременной кончины.

Медицинская статистика показывает, что лица старше 70 лет на аспирине умирают чаще пациентов, которые отказались от этого препарата. Лекарство разумно принимать лишь после инфарктов и инсультов. Аспирин вызывает кровоизлияние мозга. Употреблять ацетилсалициловую кислоту для профилактики болезней сердца нельзя, поскольку состояние ухудшится.

Мясников говорит, что европейцы запрещают пациентам лечиться аспирином, если они не перенесли инсульт или инфаркт. Американцы тоже склоняются к такой точке зрения. Последние исследования доказали, что негативные последствия приёма препарата перевешивают пользу от него.

Мясников напоминает, аспирин вызывает аллергию и провоцирует бронхиальную астму. Поэтому лекарство не стоит принимать людям с больными органами дыхания. Вместе с тем в России аспирин чрезвычайно популярен. Пациенты используют препарат, как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство. При этом люди не задумываются о последствиях приёма опасного для здоровья лекарства.