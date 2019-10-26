«Завтрак пожилого качка»: Геннадий Малахов рассказал, что помогает поддерживать тело в тонусе

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На своем ютуб-канале народный целитель поделился с пользователями рецептом необычного напитка.

Геннадий Малахов рассказал поклонникам своего канала, как выглядит «завтрак пожилого качка». Сам автор напитка отмечает его пользу для пищеварения и иммунитета и подчеркивает, что это помогает поддерживать его тело в тонусе. Для приготовления понадобится проросшая пшеница, творог, корень имбиря, мед, листья салата, кисломолочный йогурт и блендер.

Чем будет полезен такой завтрак людям в возрасте 50-ти лет? Пшеница является незаменимым помощником в борьбе с «плохим» холестерином. Она очищает организм от вредных веществ и токсинов, тем самым налаживает работу кишечника, обмен веществ и деятельность ослабленных органов. Она также благоприятно влияет на зрение и кожные покровы и предупреждает развитие серьезных онкологий. В ее состав входят витамины А, С, Е, никотиновая кислота, маний, кальций и магний.

Творог содержит большое количество базовых витаминов, которые необходимы для организма. Он ускоряет метаболизм и помогает делению клеток, выводит вредные для организма вещества, укрепляет зубы и кости, при этом очень легко усваивается, сохраняя полезные вещества. Такими же полезными свойствами обладает и йогурт. Для людей в возрасте он необходим для того чтобы нормализовать работу кишечника и улучшить его микрофлору.

Имбирь является по-настоящему ценным продуктом после 50 лет. Все благодаря его природному составу. Он содержит витамины, микро и макроэлементы, аминокислоты и полиненасыщенные жирные кислоты. Употребления в пищу корня способствует разжижению крови, предотвращает рост раковых опухолей, улучшает состояние суставов, поддерживает тонус мышц, нормализует артериальное давление, укрепляет сердце и стенки сосудов.

По словам Геннадия Малахова, такой завтрак помогает поддерживать тело в тонусе и укрепляет иммунитет. Сложно не отметить пользу напитка из-за его ценных ингредиентов. Однако принимать решение о добавлении такого завтрака в свой рацион личное дело каждого. Перед применением стоит проверить состав на индивидуальную переносимость продуктов, чтобы не нанести вред здоровью.