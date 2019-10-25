Стиральный порошок снижает IQ у детей

Сегодня, 07:15

Вещества, содержащиеся в бытовых средствах, воздействуют на умственные способности ребенка еще когда он находится в утробе.

Ученые из Медицинской школы Маунт-Синай (США) и Карлстадского университета (Швеция) пришли к выводу, что бытовая химия, в том числе стиральный порошок, способна снижать IQ у детей. Химикаты замедляют умственное развитие детей, притупляют внимание и способствуют вялости. Самое удивительное, что негативное воздействие ребенок может получать будучи в утробе матери, если женщина пренебрегает правилами безопасности при использовании бытовой химии.

Врачи дали несколько советов матерям, которые не могут отойти от домашних дел при беременности и вынуждены практически ежедневно прикасаться к бытовой химии. По-первых, необходимо контактировать с химическими веществами только в перчатках и респираторе. Так химикаты не смогут попасть на слизистые оболочки организма, например через руки в глаз, или в процессе вдыхания. Если в доме есть маленький ребенок, его необходимо оградить от контакта со стиральным порошком в ванной комнате, моющими средствами для посуды и пола.